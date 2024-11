Ponte Ognissanti, Toscana meta più gettonata tra gli italiani. Lucca in vetta grazie ai Comics. La classifica

Firenze, 2 novembre 2024 – Una città toscana in vetta alla classifica delle mete più gettonate per il ponte di Ognissanti. La classifica è stata stilata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, che ha messo in fila le top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2024, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Davanti a tutti c'è Lucca, che grazie al traino dei Comics si piazza addirittura davanti a Roma (seconda) e Firenze (terza).