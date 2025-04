L'olio toscano migliore: ecco i nomi di chi conquista l'ambita chiocciola

Firenze, 10 aprile 2025 - Sette aziende agricole premiate per una grande tradizione. L'olio d'oliva in Toscana fa parte della storia della regione. Sapienza e usanze tramandate di generazioni. Nei frantoi, ogni anno, arrivano le olive migliori, per un prodotto richiestissimo anche a livello internazionale. Slow Food come ogni anno ha stilato una graduatoria dei migliori olii di tutta Italia. Dando alla Toscana ben sette riconoscimenti per altrettante aziende che realizzano al meglio questo "oro verde". Uno dei pilastri dell'economia agricola di tutta la regione. E' la chiocciola il riconoscimento che viene assegnato, così come la guida Michelin assegna le stelle.