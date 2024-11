Guardia medica, tutta la Toscana sarà coperta dal 116117. Cosa è e come funziona il nuovo numero

Firenze, 16 novembre 2024 – A partire da lunedì, 18 novembre, anche le province di Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara saranno coperte dal nuovo numero europeo 116117 per mettersi in contatto con la guardia medica. Completato così il quadro dell’entrata in funzione del nuovo servizio in tutta la Toscana. "Con l'entrata in funzione del nuovo numero unico europeo nei territori dell'Asl toscana nord ovest uniformiamo l'accesso al servizio di continuità assistenziale in tutta la Toscana. Una grande semplificazione per la cittadinanza - commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. Si completa così un percorso di riorganizzazione, ma anche di innovazione del nostro sistema sanitario: la Toscana è infatti la terza Regione in Italia ad attivare l'116117 per i bisogni sanitari non urgenti".