Scelgo Arezzo: ciclo d’incontri nelle frazioni aperti ai cittadini

Arezzo, 15 marzo 2024 – Ultimo appuntamento del ciclo di assemblee pubbliche organizzato dal gruppo consiliare Scelgo Arezzo: “Le frazioni al centro. Per un nuovo decentramento amministrativo”. L’appuntamento è al centro di aggregazione sociale di Battifolle lunedì 18 marzo alle 21.

“Abbiamo rimesso al centro dell’attenzione politica un tema molto sentito: la necessità di ripensare i modi e gli strumenti della partecipazione dopo la scomparsa delle circoscrizioni, con l’obiettivo di un nuovo decentramento di prossimità che faccia sentire i cittadini protagonisti ascoltati e riduca l’attuale scollamento tra amministratori e amministrati. Il viaggio attraverso il territorio, le sue criticità, le possibili soluzioni non si ferma qui. Vorremmo dire che lo abbiamo cominciato nell’ottobre 2020, all’atto della nostra elezione in Consiglio Comunale, possiamo certamente affermare che lo abbiamo rinforzato con questi tanti incontri organizzati soprattutto per dare voce a chi abita in parti trascurate del Comune. Cinque sono stati gli incontri nell’autunno scorso, cinque li abbiamo tenuti durante l’inverno e tutti sono stati molto partecipati a dimostrazione di come la formula sia vincente, apprezzata e tale da darci la carica per ripartire, come faremo, con un prossimo ciclo di cui prossimamente pubblicizzeremo le date”.