Arezzo, 7 gennaio 2025 – Sava in volo con il Generale Vannacci

Un incontro casuale ma significativo quello avvenuto tra il presidente di SAVA, Matteo Galli, e il Generale Roberto Vannacci. Entrambi di ritorno in aereo verso il Belgio, hanno avuto modo di scambiare opinioni durante il viaggio.

Il presidente Galli ha colto l'occasione per aggiornare il Generale Vannacci sulla situazione relativa alla stazione Medioetruria, un progetto di grande importanza per il territorio toscano e umbro.

Nel suo intervento, Galli ha sottolineato non solo il valore strategico dell’infrastruttura, ma anche la delusione per l'atteggiamento assunto dalla Lega umbra in questa vicenda, che ha sollevato preoccupazioni tra i sostenitori della soluzione Rigutino.

Nonostante le difficoltà, il presidente si è mostrato ottimista, dichiarando che le prospettive per il progetto potrebbero presto volgere a favore della località aretina.

Galli ha ribadito il proprio impegno a perseguire gli interessi del territorio, lavorando per costruire un consenso più ampio attorno alla proposta di Rigutino come sede ideale della stazione Medioetruria.

Il Generale Vannacci, con grande disponibilità, ha ascoltato le argomentazioni del presidente Galli, dimostrando interesse e sensibilità verso il tema.

Ha inoltre promesso di dedicare parte del suo tempo per approfondire la questione, con l’impegno di proseguire la discussione in un futuro incontro ad Arezzo.

Questo confronto rappresenta un passo importante per rafforzare il dialogo istituzionale e attirare l’attenzione nazionale su una decisione che potrebbe influenzare significativamente lo sviluppo infrastrutturale e socioeconomico della provincia di Arezzo.