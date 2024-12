Arezzo, 3 dicembre 2024 – Sansepolcro si trasforma nel "Borgo del Natale": al via la magia delle feste nel centro storico

Il cuore di Sansepolcro si prepara ad accogliere il periodo più atteso dell’anno con l’apertura del "Borgo del Natale", un villaggio incantato che animerà il centro storico dal 6 dicembre al 6 gennaio, con iniziative che promettono di regalare un’esperienza unica a grandi e piccini… ma non solo!

Il comune di Sansepolcro assieme Confcommercio e Confesercenti, Commercianti del Centro storico, Cna e Confartigianato, ha alacramente lavorato per poter dar vita a tanti appuntamenti che sapranno immergere cittadini e visitatori in un clima di vera e propria magia. Fondamentale, come sempre, l’impegno delle tante realtà associative di Sansepolcro che hanno contribuito, sia in città che nelle frazioni, ad ampliare il calendario degli eventi con iniziative di grande richiamo per tutta la famiglia.

Protagonista assoluto è il Villaggio del Natale in Piazza Torre di Berta, che, oltre ad ospitare i tradizionali mercatini e la pista di pattinaggio, sarà il fulcro di una serie di attività che uniscono l’atmosfera natalizia alla bellezza delle tradizioni locali.

Il programma offre occasioni di svago e condivisione per tutta la famiglia: eventi culturali, spettacoli, momenti di intrattenimento e numerose iniziative promosse dalle realtà associative del territorio. Saranno proprio le vie del centro storico a farsi teatro della magia natalizia, con allestimenti suggestivi e un calendario ricco di appuntamenti.

Dai presepi alla casa di Babbo Natale, dai concerti alle Majorette, dallo shopping alle semplici emozioni delle feste. Il Natale a Sansepolcro sarà un inno alla condivisione, basterà tenere il cuore aperto alle sensazioni più belle di questo periodo.

Tra i momenti più attesi, la grande serata di Capodanno in via Matteotti, accompagnata dalla musica del gruppo "Sesto Senso", per salutare il 2024 con entusiasmo e gioia.

Il "Borgo del Natale" è anche il momento perfetto per lo shopping natalizio, grazie ai negozi del centro che offriranno proposte uniche e atmosfere accoglienti, trasformando ogni acquisto in un’esperienza speciale.

Per scoprire tutti i dettagli degli eventi in programma, sarà disponibile il calendario completo allegato.