Sansepolcro, nuovo importante step per la riqualificazione dell’area “Ex Cose di Lana”

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Nuovo importante step per la riqualificazione dell’area “Ex Cose di Lana”. Prosegue infatti il progetto del completamento degli spazi ad uso commerciale e produttivo con l’inaugurazione del nuovo punto vendita “Eurospin” di Sansepolcro fissata per giovedì 12 dicembre prossimo.

“Con l’inaugurazione del secondo edificio con destinazione d’uso commerciale” dichiara l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi “, continua l’opera di riqualificazione di un’area sino a poco tempo fa decisamente degradata e ora portata a nuova vita. Un progetto che costituisce processo generalizzato di trasformazione ed ammodernamento della zona industriale di Sansepolcro, che ha previsto un significativo intervento edilizio di rigenerazione di un ambito urbano in stato di abbandono e la creazione di un nuovo comparto con destinazione commerciale, direzionale e produttivo”.

“L’intervento ha riguardato la demolizione completa dei fabbricati presenti sull’intero ambito definito dal PUC per l’area ex Cose di Lana” commenta L’Ad di “4Progress” Alessandro Luzzi “composto da unità immobiliari adibite a depositi, magazzini, laboratori e locali produttivi per un totale di circa. 9.000 mq. su un’area di intervento complessiva di oltre 40.000 mq. e che ha comportato anche la relativa bonifica e smaltimento dell’amianto. È inoltre in fase di completamento anche un edificio con destinazione d’uso commerciale e direzionale, disposto su 2 piani, con nuove aperture previste nel primo semestre 2025. Il progetto ha visto, inoltre, la riqualificazione completa degli spazi esterni e la creazione di nuove aree di sosta alberate con circa 200 posti auto e 50 posti bici”.

“Dal punto di vista del miglioramento della rete viaria che insiste sulla zona” conclude l’assessore Marzi “si è proceduto alla riqualificazione della strada SS73 via Senese Aretina e di via Maestri del Lavoro attraverso la realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SS73, alla creazione di due viabilità di collegamento tra la via Senese Aretina e la via Maestri del Lavoro e alla finalizzazione di un nuovo e completo percorso ciclo-pedonale”.