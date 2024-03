San Giovanni: passeggiata alla scoperta del nuovo viale Gramsci

Arezzo, 30 marzo 2024 – E' in programma venerdì 5 aprile la passeggiata alla scoperta del nuovo viale Gramsci. Il sindaco Valentina Vadi accompagnerà i cittadini a vedere i risultati dell'intervento di riqualificazione, giunto ormai al termine. Il ritrovo è alle 17,30 davanti all'Isis Valdarno.

Il progetto, condiviso dall’Amministrazione con i residenti attraverso incontri pubblici, ha avuto lo scopo primario di mettere in sicurezza i pedoni, con particolare attenzione all’utenza debole che caratterizza l’area soprattutto nel periodo scolastico, ma anche biciclette e veicoli a motore, di contenere la velocità di percorrenza del viale e di fluidificare il traffico veicolare particolarmente intenso in alcune ore della giornata.

Il progetto di riqualificazione complessiva di viale Gramsci, dal valore di 1milioe e 130mila euro, è stato finanziato con una parte dei contribuiti a ristoro legati alla convezione attuativa firmata con Rfi per il passaggio delle terre della Tav. Nel complesso ha previsto il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale di viale Gramsci, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che saranno illuminati e posti nei punti critici e sensibili, la messa in sicurezza degli innesti sul viale dalle strade secondarie, la realizzazione di un’isola per la sosta degli autobus scolastici e la riqualificazione del giardino del Calambrone.

Rimangono da completare i lavori di piazza Firenze e da attivare l’illuminazione del viale, interventi che saranno ultimati entro questa primavera.