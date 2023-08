San Donato, tutto pronto per la festa del Santo Patrono

Arezzo, 6 agosto 2023 – Domani la festa di San Donato patrono della città, ma è già dalla vigilia che Arezzo mette in atto le sue cerimonie più solenni. Domani alle 17 il Presidente della Provincia Alessandro Polcri intitolerà il terrazzo della sede istituzionale, che si affaccia su via Ricasoli e sulla Cattedrale, a San Donato, sempre domani ci sarà spazio per i riti religiosi che scandiranno tutta la giornata. Oggi invece l’appuntamento sarà con la cerimonia di Offerta del Cero in programma alle 21.15. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà a festa il cielo della città dalle 23. Come ogni anno infatti alla vigilia del Santo Patrono, si rinnova l’appuntamento con l’Offerta del Cero a San Donato alla presenza delle rappresentative dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, dell’associazione Signa Arretii, il Gruppo Musici, la Magistratura della Giostra, il sindaco e i gruppi storici della provincia. Durante la cerimonia sarà offerto a San Donato il cero votivo decorato dall’artista senese Rita Rossella Ciani, decoratrice anche dei ceri che i quartieri offrono al Beato Gregorio nella cerimonia che a gennaio apre l’anno giostresco. Il corteo si muoverà verso la Cattedrale percorrendo via Sasso Verde e via Ricasoli, alle 21 si unisce ai figuranti la rappresentativa del Comune: i Valletti col Cero offerto a San Donato, i Fanti e la Magistratura della Giostra. Alle 21,15 la cerimonia solenne prevede l’ingresso in Cattedrale del corteo. Seguirà il Vespro, al momento del “Magnificat” i Valletti del Comune si avvicinano all’altare con il Cero che viene acceso dal Sindaco, al termine le autorità rendono omaggio alla reliquia di San Donato. Alla fine della cerimonia alle 22,15 l’esibizione del Gruppo Musici della Giostra in via Ricasoli. E alle 23 lo spettacolo pirotecnico dalla Fortezza Medicea, che per l’occasione resta chiusa, con i fuochi d’artificio a cura della Fondazione Arezzo Intour. “È la prima volta che vivo la festa di San Donato nella diocesi – spiega il vescovo Andrea Migliavacca - È l’occasione per me per affidare alla sua intercessione il cammino diocesano e il mio episcopato iniziato qui solo pochi mesi fa”. Anche la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro rende omaggio a San Donato, le celebrazioni in onore del patrono si aprono oggi alle 17, quando il concerto “Le ore d’organo” proporrà musica sugli organi della Cattedrale con un’esibizione dell’organista titolare Eugenio Maria Fagiani e della Cappella Musicale della Cattedrale, diretta dal maestro Cesare Ganganelli. Il concerto inaugura un nuovo appuntamento fisso che si ripeterà tutte le prime domeniche del mese. Alle 18 ci sarà poi la Messa presieduta dal vescovo emerito Riccardo Fontana, seguita alle 21.15 dall’offerta dei ceri appunto. Domani la solennità di San Donato: le celebrazioni si aprono alle 7 con lodi e Messa in Cattedrale. Messe poi per tutta la giornata: alle 8, 10.30 e mezzogiorno. Alle 11 il vescovo Andrea Migliavacca sarà alla Pieve di Santa Maria, che custodisce il busto reliquiario del Santo, per una Messa. Culmine della giornata di festa è la celebrazione liturgica presieduta domani dal vescovo Migliavacca alle 18. L’emittente della diocesi, visibile nel canale 85 in tutta la Toscana e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live, trasmetterà in diretta tutte le celebrazioni in Duomo.

Tante le tante iniziative collaterali organizzate in occasione del santo patrono. Oggi grazie alla Fondazione Arezzo Intour il percorso espositivo “I Colori della Giostra” celebrerà San Donato con l’apertura straordinaria ad ingresso gratuito dalle 14 alle 21.30, mentre dalle 17.30 alle 18.30 è in programma la visita guidata gratuita “Alla scoperta delle immagini di San Donato nel Palazzo Comunale”. Per l'occasione la Fondazione Bruschi propone una serata con apertura straordinaria della Casa Museo di Corso Italia con visite guidate, musica e buon vino nel suggestivo scenario delle terrazze aspettando i fuochi di artificio ben visibili in questo suggestivo scorcio del centro storico. A partire dalle 21,15 inizierà il concerto jazz, organizzato grazie alla collaborazione con le associazioni Arezzo Music Fest, Jazz on the corner e Officine della Cultura, dell’“Alberto Serpente Trio”, che si esibirà con Mauro Maurizi al contrabbasso, Alberto Serpente al pianoforte, Mauro Maurizi al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria. Le note della musica jazz abbinate alla degustazione dei migliori vini delle aziende del territorio, resa possibile grazie a Tenute di Fraternita e Ais Toscana delegazione Arezzo, saranno il preludio al tradizionale spettacolo pirotecnico di San Donato. Nel corso della serata è prevista la possibilità di partecipare alla visita guidata al nuovo percorso espositivo “Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte. Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo” e alla mostra “La sottilità dell’aria”. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari.