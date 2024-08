Arezzo, 19 agosto 2024 – Sale l'attesa per il 46mo Palio dei Lumi dell'era Moderna a Pieve Santo Stefano

Stiamo ormai entrando nel clima del Palio dei Lumi 2024 , tenzone di "calcio in costume" giunta alla 46ma edizione dell'era moderna. In tutto il paese già si respira un'atmosfera elettrizzante che, come ogni anno, contagia soprattutto le fasce più giovani della popolazione ( e non solo). Venerdì 23 agosto alle ore 21 inizia ufficialmente il periodo "canonico" del Palio con la sfilata degli oltre 120 figuranti in costumi del XVI secolo, che terminerà con il sorteggio degli accoppiamenti per le due semifinali di domenica 25 Agosto con inizio alle ore 16. I quattro rioni che si sfideranno in questa quarantaseiesima sono: PONTENUOVO, PONTEVECCHIO, CENTROPAESE e RIALTO, vincitore uscente della scorsa edizione. le "tenzoni" si terranno presso lo storico Campo dei Lumi accanto al Santuario della Madonna dei Lumi, nei luoghi ove avvennero le apparizioni della Santa Vergine nel XVII secolo, che poi hanno dato inizio alla tradizione ormai ultrasecolare dei grandiosi festeggiamenti e luminarie in onore della Madonna. La finalissima come da tradizione si svolgerà alle 15.30 dell'8 Settembre, con la successiva premiazione che si terrà intorno alle 17.30 in Piazza Pellegrini davanti al Palazzo Pretorio. Anche quest'anno la finalissima dell'8 Settembre sarà trasmessa in diretta da Teletruria come già lo scorso anno, compresa la premiazione, con le interviste di rito ai partecipanti. La spettacolarità dell'evento è alta come ha dimostrato il successo della diretta della scorsa edizione ed il "prodotto televisivo" è veramente appassionante e bello da vedersi. Per quanto riguarda le due semifinali di domenica prossima 25 Agosto la diretta video sarà invece garantita dalla pagina Facebook "Pieve presenta Pieve" che trasmetterà integralmente le due semifinali.