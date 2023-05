Saione Mob rinviato all’11 giugno

Arezzo, 19 maggio 2023 – A causa delle avverse condizioni meteo previste per domenica 21 maggio, la seconda edizione di “Saione Mob” viene rinviata a domenica 11 giugno.

L’evento si svolgerà sempre dalle 9 alle 19 - tra via Vittorio Veneto, piazza Saione, via Rismondo, via Guelfa e piazza Zucchi – e con lo stesso programma comunicato in precedenza.

Per eventuali info e aggiornamenti si può andare su: https://www.facebook.com/events/256857466791062/

L’appuntamento è promosso da Oxfam Italia e Confesercenti con il contributo del Comune di Arezzo, il patrocinio di Fondazione Arezzo Comunità e in collaborazione con Confcommercio, Istituto Comprensivo IV Novembre, Mercatino delle Pulci, soggetti del terzo settore, le associazioni e i commercianti del quartiere di Saione.