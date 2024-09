Arezzo, 7 settembre 2024 – Saima Meccanica in partenza per i campionati del mondo delle professioni. L’azienda con sede a Indicatore è stata selezionata per progettare e realizzare le cabine di verniciatura che, da martedì 10 a domenica 15 settembre, verranno utilizzate al maggiore evento internazionale dedicato alle capacità lavorative: la WorldSkills Competition di Lione. La manifestazione fornirà una prestigiosa vetrina per la tecnologia e l’innovazione aretina in virtù dell’installazione di dodici impianti firmati da Saima Meccanica che diventeranno sede della gara dedicata a colorazione e decorazione delle auto, con decine di giovani professionisti provenienti da ogni continente che si confronteranno per conquistare il titolo iridato.

La WorldSkills Competition riunirà oltre 250.000 visitatori e 1.400 concorrenti di 70 Paesi opposti in 59 diverse categorie, andando a configurare il secondo più partecipato evento organizzato in Francia nel 2024 alle spalle delle sole Olimpiadi. La scelta di affidarsi a Saima Meccanica, fondata nel 1977 e punto di riferimento mondiale nella realizzazione di cabine di verniciatura, pone le proprie radici in una serie di parametri che spaziano dalla solidità dell’azienda agli elevati standard produttivi di sicurezza e innovazione, dalla capacità di lavorare in ogni mercato all’esperienza necessaria per una piena personalizzazione in termini di dimensioni e funzionalità. Gli impianti saranno assemblati dai tecnici dell’azienda aretina direttamente a Lione e verranno poi utilizzati anche per l’edizione del 2026 della WorldSkills Competition a Shangai.

La dimensione internazionale di Saima Meccanica, forte di un fatturato derivato al 90% dai mercati esteri, sarà confermata dalla contemporanea presenza alla fiera biennale Automechanika Frankfurt in Germania che rinnoverà l’appuntamento con il più importante evento europeo dedicato al “dopo vendita” automobilistico. Lo stand allestito a Francoforte permetterà di presentare le più recenti frontiere nella verniciatura delle componenti della carrozzeria frutto degli investimenti in ecosostenibilità e dei sistemi all’avanguardia per tutelare la sicurezza e la salute degli operatori, aprendo le porte a opportunità di incontro e confronto con operatori da Paesi di tutto il mondo. «La nostra azienda - commenta Vincenzo Scoscini, direttore di Saima Meccanica, - pone, da quasi cinquant’anni, le proprie esperienze e le proprie competenze al servizio dei professionisti della verniciatura di diversi settori, con cabine per automobili, treni, aerei, navi e oggetti industriali. La WorldSkills Competition è l’appuntamento mondiale di riferimento per le capacità professionali e, di conseguenza, siamo soddisfatti di poter partire alla volta di Lione per contribuire a questa importante manifestazione».