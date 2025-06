Arezzo, 9 giugno 2025 – Saggio di fine anno del Centro di Socializzazione “Aquilone”

Dopo il termine della scuola inizieranno i campi solari per durare fino alla fine del mese di luglio

Si è tenuto venerdì 30 maggio il saggio di fine anno del Centro di Socializzazione “Aquilone”. Allo spettacolo conclusivo hanno partecipato 75 ragazzi dei 140 che frequentano il Centro secondo il calendario dell’anno scolastico.

Il tema di quest’anno era incentrato sull’amore, inteso in modo universale in tutte le sue sfaccettature. Ad assistere e partecipare all’evento anche una delegazione del Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach, guidata dal Sindaco Thomas Maag, accompagnati dal Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi e dall’Assessore ai Gemellaggi Ivano Capacci.

Il Centro Aquilone si configura quale centro di aggregazione, di promozione sociale, educativa, ludico ricreativa, delle attività espressive per bambini e adolescenti e nell’ambito dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, quale sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie. Rappresenta uno dei presidi per l’attuazione delle politiche sociali promosse dal Comune di Civitella in Val di Chiana. Collabora con le scuole del territorio, le associazioni e le altre istituzioni.

Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra 6 e 14 anni, frequentanti le scuole dell’obbligo (primarie e secondaria di primo grado), residenti nel Comune di Civitella o frequentanti le scuole del territorio comunale.

Dopo il termine della scuola inizieranno, inoltre, i campi solari per durare fino alla fine del mese di luglio. Da registrare anche quest’anno una grande adesione alle attività estive di socializzazione rivolte ai più piccoli organizzate dal Comune di Civitella con oltre 100 iscritti. Le attività che si svolgono sono molteplici, dal teatro ai laboratori creativi, ad attività sportive senza dimenticare lo spazio compiti. La gestione, come per il Centro Aquilone, è a cura della Cooperativa Koinè che si avvale della collaborazione e supporto dell’Associazione Archetypus per i progetti creativi o sportivi che coinvolgono tutto l’associazionismo del territorio.

Quest’anno saranno campi solari molto innovativi. Il Comune di Civitella infatti ci investe in modo particolare per offrire un servizio di qualità alle famiglie e con l’occasione ringrazia la Cooperativa Koinè per l’ottima gestione e in modo particolare le educatrici che con la loro professionalità e impegno rendono il Centro Aquilone un servizio davvero di alto livello e d’interesse per i propri cittadini e non solo.