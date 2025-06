Arezzo, 9 giugno 2025 – La prima assemblea nazionale del movimento politico-culturale “Il Mondo al Contrario” si è tenuta sabato 7 giugno all’Hotel Esplanade di Viareggio. Oltre 110 rappresentanti provenienti da tutto il territorio nazionale hanno partecipato all’incontro, riservato a delegati, membri del Direttivo, consiglieri e team leader.

È stato un momento cruciale per il consolidamento dell’organizzazione e per la definizione delle prossime iniziative in ambito politico e culturale. I lavori si sono concentrati sullo sviluppo dell’associazione nei territori e sulla promozione del pensiero ispirato da Roberto Vannacci e ben riassunto dagli otto capitoli del libro “Il Mondo al Contrario”.

La giornata, si è svolta sotto la guida del Presidente Norberto De Angelis e del direttivo: Cristiano Romani (Vicepresidente), Simoni Massimiliano (già Presidente del Festival Pucciniano e della Versiliana, Portavoce), Eugenio Vassalle (già Presidente Mover, Organizzazione), Giulio Curatella (marketing), dopo gli interventi dei Team Leader nazionali. A concludere, lo stesso Generale Vannacci che ha riassunto il dibattito in cinque punti fondamentali:

Sviluppare orizzontalmente la struttura dell’Associazione (MAC) attraverso i Team;

Creare con i Team laboratori per la formazione della nuova Generazione Xa, generazione senza età unita dalla condivisione dei valori della tradizione italiana (storia, cultura, tradizioni, con particolare attenzione al mondo giovanile inquadrato nel progetto “élite Vannacci”);

Rafforzare il rapporto politico sui territori con la Lega o con i movimenti civici di ispirazione di centrodestra là dove non sia presente la Lega stessa;

Rendersi attivi in vista delle prossime elezioni regionali con la candidatura di elementi di spicco del MAC (forte radicamento territoriale);

Rafforzare il MAC come strumento di ascolto del territorio per coinvolgere le categorie in progetti di interesse nazionale utilizzando risorse comunitarie (bandi europei).

La giornata si è conclusa con una cena presso il Ristorante Puccini cui hanno partecipato il Generale e i Team leader.