Rubano prodotti alimentari in un supermercato: due denunce

Palaia, 25 luglio 2024 - I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà due persone per il reato di furto in concorso. Nello specifico, i militari della stazione di Palaia, al termine dell’attività d’indagine, iniziata con il controllo di due soggetti che a bordo della propria autovettura trasportavano alcuni prodotti senza, però, avere con sé i rispettivi titoli di acquisto o pagamento, hanno appurato - attraverso le verifiche effettuate tramite i codici a barre della merce, la conseguente denuncia del responsabile di un supermercato, ubicato nella zona, e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno dell'attività commerciale - che i due avrebbero asportato vari prodotti alimentari, occultandoli, per un importo di circa 110,00 euro. Ed è scattata la denuncia.