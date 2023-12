Rosa Parks, la donna che disse il 'no' più famoso d'America

Firenze, 1 dicembre 2023 - Il primo dicembre del 1955 l’afroamericana Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un cittadino bianco, a Montgomery, in Alabama. Fu un gesto storico, che cambiò la storia degli Stati Uniti. Ecco cosa avvenne esattamente quel giorno.

Era il primo dicembre del 1955. Rosa Parks, figlia di James e Leona McCauley e moglie di Raymond Parks, attivo nel movimento dei diritti civili, stava tornando a casa dopo il suo lavoro. Rosa lavorava come sarta in un grande magazzino della sua città.

Quel freddo giovedì di dicembre non trovava altri posti liberi nella parte riservata alle persone di colore e allora decise di sedersi al primo posto dietro la fila riservata i bianchi, nel settore dei posti ‘comuni’. Subito dopo di lei però salì un uomo bianco, che rimase in piedi, essendo terminati i posti a sedere.

Dopo poche fermate l’autista chiese a Rosa di alzarsi per lasciare il suo posto all’uomo bianco. Rosa però non si scompose e rimase al suo posto, rifiutandosi di alzarsi, con dignitosa fermezza.

L’autista a quel punto fermò il mezzo e chiamò due poliziotti. Rosa venne arrestata e portata in carcere con le accuse di “condotta impropria” e per non aver rispettato il divieto che obbligava i neri a cedere il proprio posto ai bianchi nei settori cosiddetti comuni.

Fu un atto coraggioso il suo, determinato, potente, in seguito al quale si avviò una protesta che poi divenne storica quanto il gesto di Rosa. Quella stessa notte infatti, Martin Luther King, insieme ad altre decine di leader delle comunità afroamericane, diede vita a una serie di azioni di protesta.

Tra queste, il boicottaggio dei mezzi pubblici di Montgomery, affinché fosse cancellata una norma odiosa e discriminatoria che comprometteva persino la normale possibilità quotidiana di sedersi, come gli altri, su un autobus. Rosa morì a Detroit lunedì 24 ottobre del 2005. Passò alla storia come “The Mother of the Civil Rights movement” e la Casa Bianca ospita le sue spoglie con tutti gli onori. Nasce oggi Oggi Woody Allen, nato Allan Stewart Konigsberg il 1 dicembre del 1935 e registrato all’anagrafe col nome d’arte di Heywood Allen, compie 88 anni. È il comico più famoso d’America dopo i Fratelli Marx, regista quattro volte premiato all’Oscar (in tre casi per la miglior sceneggiatura e nel ’78 anche per la regia con il suo capolavoro “Io e Annie”), clarinettista dilettante più famoso al mondo, inimitabile cantore di una New York che non c’è più. Il suo compleanno come sempre fa il giro del web scatenando interesse a rivedere i suoi film e a leggere le sue tante, irriverenti e brillanti battute. Una tra le più famose recita così: “Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l’imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile”.