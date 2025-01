Arezzo, 21 gennaio 2025 – Ronda Ghibellina: 15esima edizione ricordando l’ideatore della manifestazione Renato Menci.

Al via oltre 1200 atleti.

Presente la Nazionale Italiana di Trail Running.

Sabato 25 previsto un allenamento collettivo, il ritrovo è alle ore 9.45 di fronte a Castellani Sport, in Corso Italia.

Oltre 1200 partecipanti provenienti da 21 paesi rappresentanti i 6 continenti del mondo.

Sono questi alcuni numeri della 15esima edizione della “Ronda Ghibellina”, la manifestazione sportiva che quest’anno sarà dedicata al suo padre putativo recentemente scomparso Renato Menci.

“Quest’estate abbiamo serrato le fila e quando ci siamo ritrovati abbiamo pensato di onorare la memoria di Renato organizzando una ronda all’altezza delle precedenti, nella formula migliore che Renato avrebbe gradito” dichiara Roberto Brogi, Presidente dell’ASD Ronda Ghibellina.

L’evento sportivo nasce come raduno di trail che negli anni è cresciuto a livello esponenziale con numeri da record che ha un’importante ricaduta economica nel nostro territorio favorendo così il turismo lento, il turismo sportivo.

Ciliegina sulla torta la presenza della Nazionale Italiana di Trail Running che ha scelto la Ronda per il suo primo raduno di allenamento della stagione, in previsione dei mondiali in Spagna di settembre 2025. Per gli appassionati due le occasioni per stare insieme agli atleti azzurri: sabato 25 con un allenamento collettivo, il ritrovo è alle ore 9.45 di fronte a Castellani Sport, in Corso Italia, non serve iscriversi; poi la domenica, ore 5, per la partenza della Ronda Ghibellina Plus.

Nei giorni della merla, quindi, sabato 25 e domenica 26 gennaio, Castiglion Fiorentino ospiterà la manifestazione sportiva di corsa che ogni anno richiama moltissimi atleti e appassionati di natura. Un evento sportivo che riaccende il paese in vista della stagione turistica.

“Quattro sono le distanze competitive di gara in questa quindicesima edizione, su cui i nostri amici atleti si cimenteranno; più due marce non competitive di cui una con i nostri amici a 4 zampe” spiega Brogi.

E quindi, dalle ore 5 alle ore 9.30, il PalaMeoni sarà il cuore pulsante della manifestazione con le sue 5 partenze.

Ore 5.00 Ghibellina Plus, 67 chilometri, ad oggi 170 partenti tra cui gli atleti della Nazionale, ore 7.00 la Marcia Ardita (non competitiva), ad oggi 120 partenti, ore 8.00 la regina, la Ronda Ghibellina, 45 chilometri, 420 iscritti, ore 8.30 la Ronda Assassina (25 chilometri) con 400 iscritti, ore 9.00 la Ronda Minima 15 chilometri con 170 partenti. Chiude la “Dog Trail”, ore 9.15, con 30 iscritti.

“C’è tempo fino a giovedì prossimo per iscriversi” affermano gli organizzatori.

Durante le partenze, fino alle ore 10, sarà limitata la circolazione nel tratto di strada limitrofo al Pala Meoni.

“Ringrazio il consiglio della Ronda e tutte le persone, circa 100, che ogni anno organizzano questa manifestazione che ha il potere di farci vedere una Castiglioni insolita, nascosta ai più. Un plauso per aver reso la manifestazione più ecologica possibile togliendo l’uso della plastica. E infine, un ringraziamento particolare va a tutte le maestranze comunali per l’attività svolta per la buona riuscita della manifestazione” dichiara la capogruppo di Libera, Beatrice Berti, che ha seguito passo dopo passo l’organizzazione in questi mesi.

Da sabato 25 presso il Pala Meoni è stato allestito un mini expo dove le associazioni sportive potranno illustrare la loro manifestazione in programma durante il 2025. Sarà presente anche una delegazione di Capi di Norcia dove potranno fare proseliti a favore dei loro progetti di “rinascita” dopo il sisma del 2016.

“L’Edizione di quest’anno ha molti contenuti a partire da chi questa manifestazione l’ha ideata, Renato Menci, facendo del bene a Castiglion Fiorentino grazie alla presenza di tante persone. La Ronda Ghibellina è un veicolo turistico non indifferente con un divertimento assicurato sia per chi assiste a questo spettacolo e per chi partecipa. Questa è la Ronda Ghibellina Trail della Città di Castiglion Fiorentino. Dalle cinque del mattino alle nove, una colonna umana senza fine invaderà pacificamente il nostro borgo, le nostre colline e le nostre montagne “conclude il sindaco Mario Agnelli.