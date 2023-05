Rissa in Piazza della Badia, l’intervento della Polizia

Arezzo, 6 maggio 2023 – L’intervento della Polizia di Stato nelle zone della movida cittadina si è verificato nella nottata di oggi, 6 maggio, intorno alle 02.00, quando arrivava la segnalazione alla Sala Operativa della Questura di una rissa che si era appena consumata in Piazza della Badia nonché della presenza di due giovani che si erano presentanti al Pronto soccorso con lievi ferite verosimilmente cagionate durante la predetta rissa dall’uso di una bottiglia di vetro.

A quel punto, dunque, un equipaggio delle Volanti si portava immediatamente in Piazza della Badia mentre un altro equipaggio al Pronto soccorso per assumere le necessarie informazioni per la ricostruzione dei fatti.

Successivamente si presentavano in Questura altri due dei soggetti, presumibilmente coinvolti nella rissa, per raccontare la loro versione dei fatti.

Solo dopo un attento lavoro degli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ed in particolare dopo aver ascoltato tutti i soggetti coinvolti, sia quelli presenti in Ospedale che quelli sopraggiunti in un secondo momento in Questura, nonché dopo un preliminare riscontro dei fatti con le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza cittadino, si procedeva al deferimento in stato di libertà per il reato di rissa di quattro soggetti e di una ulteriore persona al momento rimasta ancora ignota.

Non solo Arezzo, Una settimana di controlli da parte della Polizia di Stato in tutto il territorio montevarchino.

I poliziotti del Commissariato di PS di Montevarchi insieme ai rinforzi forniti dal Reparto Prevenzione Crimine di Firenze effettuato mirati controlli finalizzati non solo alla repressione dei reati ma, soprattutto, alla prevenzione e contrasto della microcriminalità connessa ai denunciati episodi di furti in abitazione e presso gli esercizi commerciali nel Comune di Montevarchi e nelle zone limitrofe con particolare riguardo alle zone “più calde” e a quelle più segnalate dai residenti in termini di percepito disagio e degrado urbano.

In occasione dei 5 posti di controllo effettuati nelle vie di maggior transito sono state identificate n.116 persone (19 delle quali sono risultate positive nella banca dati delle Forze di Polizia) e controllati n.47 veicoli.

Degno di rilievo è stato l’intervento della Volante in una via del centro storico di Montevarchi dove era stata segnalata la presenza, all’interno di una autovettura, di tre persone sospette: giunti sul posto i poliziotti hanno identificato e denunciato i tre giovani intenti a fare uso di sostanze stupefacenti e ad uno di loro è stata ritirata la patente di guida.

Si segnala inoltre l’intervento della Volante all’interno del supermercato COOP di via dell’Oleandro per il furto dello zaino lasciato sul carrello dal proprietario: i poliziotti hanno rapidamente intercettato le due autrici del furto, che peraltro avevano precedenti di Polizia della stessa natura, e riconsegnato il maltolto al legittimo proprietario.