Riscaldamento, quando spegnere i termosifoni in Toscana. Tutte le date

Firenze, 6 aprile 2023 – C’è chi già li ha spenti, chi ha dovuto riaccenderli per il freddo di questi giorni, chi sta per spegnerli e chi invece non ha alcuna data limite. Parliamo dei termosifoni. Domani, venerdì 7 aprile 2023, è infatti previsto lo spegnimento del riscaldamento nella maggior parte dei comuni della regione. Vediamo dunque nel dettaglio il calendario e tutte le date degli spegnimenti provincia per provincia e comune per comune.

Venerdì 7 aprile, dove spegnere il riscaldamento

Venerdì 7 aprile scatta lo spegnimento del riscaldamento nei comuni che rientrano nelle fasce climatiche D ed E. Ecco le province e i comuni interessati:

Zona D

Provincia di Arezzo: Bucine, Capolona, Castiglion Fibocchi, Laterina Pergine Valdarno, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Terranuova Bracciolini

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vinci

Provincia di Grosseto: Campagnatico, Capalbio, Castigliondella Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Scarlino

Provincia di Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalvetti, Livorno, Marciana, Rosignano Marittimo, Sassetta

Provincia di Lucca: Altopascio, Camaiore, Capannori, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Viareggio

Provincia di Massa-Carrara: Aulla, Carrara, Massa, Montignoso, Tresana, Villafranca in Lunigiana

Provincia di Pisa: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano

Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano

Provincia di Prato: Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano

Provincia di Siena: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Gimignano, San Quirico d'Orcia, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena

Zona E

Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio Stia, Sansepolcro, Sestino, Talla

Provincia di Firenze: Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Fiesole, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Montaione, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Reggello, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio

Provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano

Provincia di Lucca: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Basilica, Villa Collemandina

Provincia di Massa-Carrara: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli

Provincia di Pisa: Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Volterra

Provincia di Pistoia: Marliana, Massa e Cozzile, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio

Provincia di Prato: Cantagallo, Vernio

Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castiglione d'Orcia, Chianciano Terme, Chiusdino, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Trequanda.

Chi ha già spento i termosifoni

Giovedì 23 marzo 2023 è scattata la scadenza in alcuni comuni in provincia di Grosseto e Livorno. Ecco i comuni interessati: Orbetello e Monte Argentario, Campiglia Marittima, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto