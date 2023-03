Rigassificatore "operativo a maggio". Tre anni a Piombino, "poi Adriatico o Alto Tirreno"

La squadra di Frsu-Snam a Piombino per la presentazione della nave rigassificatrice (Foto Novi)

Piombino (Livorno), 21 marzo 2023 - "Il 22 marzo 2022 abbiamo ricevuto la richiesta del Governo per l’intallazione dei rigassificatori, in meno di un anno la nave è stata allestita e piazzata nel porto di Piombino, dove entro la metà di maggio potrà fornire gas alla rete nazionale". Elio Ruggeri, ad di Frsu Italia (la divisione di Snam che si occupa di impianti galleggianti) e Massimo Derchi, managing director di Snam Rete Gas, fanno il punto sul maxi cantiere ormai quasi concluso. Fra tre anni la nave, che sarà operativa da metà maggio, lascerà Piombino. La destinazione è ancora da decidere, ma sarà off shore nell’alto Tirreno o nell’alto Adriatico, come ha specificato Snam. La Golar Tundra, 293 metri di lunghezza per 43 di larghezza è stata ormeggiata nella notte fra domenica e lunedì sulla banchina Est della Darsena Nord con una manovra accompagnata da 4 rimorchiatori durata solo 50 minuti. "Questo dimostra – ha detto Ruggeri – che le qualità degli operatori e del porto consentono di lavorare in tempi brevi durante la notte, a traffico fermo dei traghetti, riducendo al minimo i disagi". E ieri Snam ha ricevuto le offerte relative all’asta per la fornitura di Gnl....