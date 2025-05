Arezzo, 21 maggio 2025 – Ricerca, innovazione e inclusione lavorativa,

convegno finale del progetto “All Inclusive: Superiamoci in Sicurezza”.

L’Onorevole Davide Faraone e lo sportivo Matteo Betti fra i partecipanti

Il punto sulle tematiche dell’orientamento al lavoro per studenti e studentesse con autismo e disturbi del neurosviluppo.

26 maggio alle Logge del grano ad Arezzo

Per approfondire le ricerche sull’orientamento al lavoro di studenti e studentesse con autismo e disturbi del neurosviluppo è in programma ad Arezzo il convegno finale del progetto di ricerca biennale “All Inclusive: Superiamoci in Sicurezza”. L'evento si aprirà Il 26 maggio alle ore 9, alle Logge del Grano.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e riflessione sulle strategie e le pratiche volte a favorire l’inclusione lavorativa e per evidenziare l’impegno per la promozione dell’autonomia e l’inserimento nel mondo del lavoro di studentesse e studenti con disabilità.

Fra gli ospiti l’Onorevole Davide Faraone, Presidente della Fondazione Italiana Autismo e lo sportivo paralimpico Matteo Betti.

Responsabile scientifica del progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Autismo nell'ambito delle linee di sostegno all'inclusione lavorativa, è la professoressa Alessandra Romano del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena.

La prima sessione al mattino (dalle ore 09.00), dal titolo "Autismi, orientamento al lavoro e adattabilità: ricerche trasformative per l'inclusione lavorativa", aperta dal Prof. Francesco Marangoni, Direttore DISPOC Unisi, e dalla prof.ssa Loretta Fabbri, Direttrice Corso di sostegno Unisi, sarà dedicata a dare risalto ai risultati del progetto “All Inclusive”. Vedrà inoltre la partecipazione dei rappresentanti del partenariato, tra cui dirigenti scolastici, l’Ufficio scolastico Regionale Toscana e Provinciale di Arezzo, Siena e Grosseto, docenti e più di cento studentesse e studenti attivamente coinvolti nel progetto.

Tra i partecipanti il presidente della Fondazione Italiana per l’Autismo (FIA), l'Onorevole Davide Faraone, e il Professor Lucio Cottini, ordinario di Didattica speciale dell'Università di Urbino.

L’evento sarà l’occasione per presentare i videogiochi formativi sviluppati nell’ambito del progetto e i risultati degli studi sull'adattabilità per l'orientamento al lavoro dei giovani con disabilità.

La mattinata si concluderà con la performance musicale a cura delle classi IV e V del Liceo Piccolomini di Siena.

La sessione pomeridiana (dalle ore 14.30), dal titolo "Progettare ricerche trasformative per l'inclusione scolastica. Sfide emergenti, apprendimenti organizzativi e alleanze epistemiche", verterà sulla progettazione di future traiettorie di studi sull'inclusione lavorativa all'interno di network interistituzionali. Saranno presenti Matteo Betti, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e disability case manager, e professionisti in rappresentanza dei diversi enti territoriali, tra cui il Centro Autismo di Arezzo, i Servizi Sociali del Comune di Arezzo e imprese del terzo settore.

Nel corso del pomeriggio, la classe II del Liceo Artistico di Arezzo presenterà una performance teatrale interattiva.

Informazioni sul programma sono pubblicate all’indirizzo: https://allinclusive.unisi.it.