Sub sorpresi con settemila ricci di mare, potevano pescarne cento. Maxi multa

Guardia costiera

Piombino (Livorno), 10 febbraio 2023 – Sorpresi con 7mila esemplari di ricci di mare. Per questo la Guardia costiera di Piombino ha sanzionato la notte scorsa nel Golfo di Follonica due pescatori subacquei di origine pugliese, sorpresi in località Pratoranieri, sanzionandoli per 6mila euro e sequestrando loro l'attrezzatura.

Ai due è stata contestata la pesca subacquea notturna, che è vietata, e il superamento del limite di 50 ricci a persona. I ricci di mare sono stati sequestrati dai militari e conservati vivi per il successivo rilascio in mare, in aree di difficile accesso ad eventuali pescatori.