ARezzo, 8 marzo 2025 – Riccardo Gazzaniga, il premio Calvino a BIbbiena

Con lui bambine e bambini dell’Istituto Comprensivo di Stia porteranno le riflessioni fatte sul libro attraverso la prativa filosofica in classe

Il Festival del libro in questa fine di seconda settimana, non smette di meravigliare, di coinvolgere e di portare in Casentino grandissimi nomi del panorama editoriale italiano come Riccardo Gazzaniga, una vita prima da poliziotto e ora da scrittore per ragazzi.

Riccardo Gazzaniga, nato nel 1976 a Genova, ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il Premio Italo Calvino, con A viso scoperto, un romanzo sull’odio e gli scontri tra ultras e poliziotti del Reparto Mobile di Genova. Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, ha partecipato, insieme ad altri autori, all’antologia benefica collettiva Il ponte: un’antologia, edita da Il Canneto.

In Casentino porterà le sue storie di coraggio che hanno cambiato il mondo come “Fiori che rompono l’asfalto”, testo sul quale due classi quinte dell’Istituto Comprensivo Alto Casentino, hanno svolto un approfondito lavoro partendo dalla pratica filosofica in classe che da cinque anni è adottata con il protocollo Lipman dalla scuola.

Maurizio Librizzi, Dirigente dell’Istituto Alto Casentino commenta: “Siamo felicissimi di questa partecipazione al festival. Il Progetto di Pratica Filosofica si svolge da alcuni anni, in alcune classi della scuola primaria di Pratovecchio Stia. Sponsorizzato da Prospettiva Casentino, è ideato e condotto dalla dottoressa Rossana Farini, laureata in Filosofia e specializzata in Philosophy for children. Il progetto persegue l’obiettivo di allenare negli alunni il pensiero creativo divergente e il pensiero caring, ovvero la cura dell’altro attraverso, appunto, la pratica filosofica. Obiettivi, questi, che riteniamo fondamentali per la formazione dei nostri alunni, tanto da essere compresi nella Mission dell’Istituto Comprensivo Alto Casentino. Ogni percorso viene pensato per la classe a cui è destinato, grazie alla stretta collaborazione con le insegnanti o, più spesso, proprio a partire da esigenze da loro manifestate. In questo modo, le varie attività risultano naturalmente inserite all’interno del più ampio percorso di crescita e di formazione offerto dalla scuola”.

Bambine e bambini saranno accompagnati dalle insegnanti Manola Mazzoli e Maria Luisa Tinti.

L’Assessora alla Cultura del Comune di Bibbiena Francesca Nassini commenta: “Il festival è diventato un grande laboratorio di comunità ed era quello che volevamo sostenendolo come comune. Un luogo del sapere e delle opportunità, uno spazio di pensiero, di approfondimento, di scambio, di incontro della comunità. Non potrei che essere più felice di queste collaborazioni che ci riempiono coraggio per crescere ancora a favore della comunità, dei cittadini e dei giovani”.