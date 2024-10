Restaurate le opere del Museo Primo Conti

Firenze, 31 ottobre 2024 – Saranno presentate a Villa Le Coste, giovedì 7 novembre alle 10,30, le opere restaurate del Museo Primo Conti. Interventi significativi che costituiscono un’ulteriore tappa di un percorso intrapreso negli ultimi anni nel nome di un progetto complessivo, portato avanti grazie al supporto costante della Fondazione CR Firenze che lo ha sostenuto, dal 2009 ad oggi, con un contributo complessivo pari a 300mila euro. "Un programma che testimonia la costante e proficua valorizzazione di un patrimonio straordinario che vede, accanto al Museo, uno dei maggiori Archivi sulle avanguardie storiche del XX secolo - spiega la presidente Gloria Manghetti - , in costante crescita. Nel 2023 si è concluso il lavoro di conservazione e restauro delle 66 opere del Maestro Conti raccolte nel Museo, al piano terra della Villa. Si tratta di dipinti realizzati tra il 1911 (Autoritratto), quando aveva appena 11 anni, e il 1984 quando, ormai anziano, l’artista scelse per esprimersi con opere di grandi dimensioni. Questo straordinario patrimonio consente di ripercorrere l'intero iter pittorico di Conti, dai primi studi giovanili sulla figura umana, ai precoci interessi per l’arte fauve, preludio alla brillante stagione futurista, fino alle prove astratte della maturità; ma anche di studiare lo sviluppo delle vicende artistiche novecentesche in Italia e in Europa, di cui il Maestro colse la linfa vitale."

Questi dipinti, dopo l’inaugurazione del Museo nel 1987, non erano mai stati oggetto di uno specifico lavoro di conservazione, oggi realizzato a cura di Muriel Vervat, che ha eseguito un capillare intervento sui supporti e sui colori dei dipinti permettendo di scoprire i segreti dell’arte di Conti, il suo modo di dipingere e di indagare la tavolozza del pittore. La Fondazione Primo Conti fu istituita nell’aprile 1980 dal Maestro Conti, nella sua bella villa quattrocentesca sulle colline fiesolane, Villa Le Coste. Un complesso architettonico di grande suggestione che nel corso degli ultimi due anni è stato oggetto di importanti interventi di conservazione e restauro. In particolare durante il 2023 si è operato per il ripristino e messa in sicurezza, ai fini del rischio sismico, della copertura ammalorata della porzione di edificio sede dello Studio di Conti. Qui il Maestro ha dipinto dagli anni Quaranta fino alla sua scomparsa, qui oggi si tengono laboratori di didattica per le scuole, laboratori per bambini, corsi di pittura, scultura per bambini ed adulti, corsi di storia dell'arte per adulti, presentazioni di libri, convegni, seminari, eventi musicali e tanto altro ancora. Uno spazio interamente riqualificato, attrezzato e sempre più inclusivo, anche per persone con disabilità diverse.

La Presidente Gloria Manghetti, nel ringraziare la Direzione generale istituti culturali del Ministero, la Fondazione CR di Firenze e quanti a vario titolo hanno collaborato, esprime grande soddisfazione e ricorda che la Fondazione, il cui progetto fu considerato negli anni Settanta «un po’ folle», è ormai una realtà consolidata nell’ambito delle istituzioni culturali sul nostro territorio, ma non solo. E nel nome della memoria di un tempo perfettamente integrata al fluire della nostra vita, l’ambizioso sogno di Conti è oggi una concreta realtà, convinti che – come affermava il Maestro in chiusura della sua autobiografia – «la vera meta di un viaggio è il viaggiare». Info: 055.597095; www.fondazioneprimoconti.org Caterina Ceccuti