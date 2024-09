Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l'arresto

Arezzo, 4 settembre 2024 – La Polizia di Stato, nella tarda mattinata di lunedì, ha proceduto all’arresto di un soggetto indiziato dei reati di resistenza e lesioni a P.U.

Personale della squadra Volanti è intervenuto su indicazione del NUE 112 presso l’agenzia B.P.E.R. sita in questo C.so Italia, in quanto era stato segnalato un soggetto extracomunitario in stato di escandescenza che aveva aggredito la guardia giurata in servizio presso la banca la quale, al fine di difendersi, era stata costretta ad utilizzare lo spray al peperoncino.

Giunti sul posto, gli Agenti individuavano l’aggressore convincendolo inizialmente a seguirli presso gli uffici della Questura al fine dei previsti accertamenti, salvo poi vederlo alterarsi nuovamente arrivando addirittura ad afferrare la fondina di uno degli Agenti nel tentativo di sottrargli la pistola, evento scongiurato dalla reazione degli operatori che portava ad una colluttazione con successiva immobilizzazione del soggetto.

Una volta accompagnato in Questura, venivano acquisite le dichiarazioni del titolare dell’agenzia e della guardia giurata; quest’ultima, unitamente ad uno degli operatori di Polizia, ricorrevano alle cure dei sanitari del locale Pronto Soccorso in seguito alle lesioni riportate durante l’aggressione.

Il soggetto, dopo essere stato fotosegnalato, veniva tratto in arresto e così come disposto dal P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della udienza di convalida e del rito direttissimo di questa mattina, all’esito del quale veniva convalidato l’arresto ed applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che nei confronti dell’indagato, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, sussiste la presunzione di innocenza, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.