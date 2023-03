Processo Open, Renzi in udienza a Firenze: “Quaderno rosso per toga rossa”

Firenze, 10 marzo 2023 – È entrato in aula mostrando ai cronisti il "Quaderno rosso per toga rossa", Matteo Renzi, presente, come sempre ha fatto finora, alle udienze del processo sulla fondazione Open in cui è imputato per finanziamento illecito ai partiti.

Il leader di Italia Viva aveva in braccio una quarantina di copie di questi volumi, ne ha mostrato uno ai cronisti. Al termine dell'udienza ha annunciato ulteriori dichiarazioni