Regalo difettoso o indesiderato? Ecco come fare in questi casi

Firenze, 27 dicembre 2023 - Regali difettosi o non funzionanti? Capita anche questo. L’Aduc ci spiega come fare in questi casi.

Se il regalo è guasto

Allora, se l’oggetto è guasto o non corrisponde a quanto descritto sulla confezione, vale la garanzia legale a carico del venditore. Quest’ultimo deve dunque riparare o sostituire il bene entro "tempi congrui", da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti, si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni; il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Le spese di spedizione sono a carico del venditore.

Dono indesiderato

In questo caso, si può esercitare il diritto di recesso. Va comunque ricordato che, per gli acquisti nel negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell'acquisto. Per gli acquisti in negozi virtuale o fuori dai locali commerciali, invece, si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. È consigliabile farlo con una lettera raccomandata o via Pec, rispedendo il bene tramite assicurata. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.

Cosa fare se venditore o produttore non rispondono

Venditore o produttore non disponibile? È possibile mandare una lettera raccomandata di messa in mora o pec e fare una denuncia all'Antitrust per pratica commerciale scorretta.

Altrimenti, si può ricorrere al giudice di pace.

Venditore o produttore non italiano?

Se venditore o produttore si trovano in un Paese dell'Unione europea, nessun problema, dato che valgono le stesse regole italiane.

Per il Paesi extra Ue il discorso si fa più complicato. Se non esiste un ufficio di riferimento in un Paese Ue, allora bisogna provare con l’intimazione con raccomandata. In mancanza di una risposta si può sempre optare per il giudice italiano. Ma ottenere giustizia è difficile.