Referendum sull’autonomia differenziata, Schlein a Perugia per lanciare la raccolta firme: “Spacca in due il Paese”

Perugia, 20 luglio 2024 – Parte da Perugia, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein, la raccolta firme del Partito democratico portata avanti nell'ambito del comitato promotore per l'abolizione della legge sull'autonomia differenziata. "E' bellissimo partire da Perugia con la nuova sindaca Vittoria Ferdinandi, insieme a tante persone che sono venute qui per firmare contro una riforma sbagliata" ha commentato la segretaria del Pd, Schlein che ha poi sottolineato: “L'autonomia differenziata fatta dal governo Meloni spacca in due il Paese, aumenta le disuguaglianze che Sud e aree interne hanno già pagato troppo, ma è una riforma insensata anche per il Nord".

"Autonomia differenziata vuol dire limitare l'accesso alla salute, alla sanità pubblica, al trasporto pubblico locale, alla scuola pubblica, alle cittadine e ai cittadini a seconda di dove nascono" ha aggiunto ancora. "Non accettiamo che ci siano cittadine e cittadini di serie A e di serie B. La qualità dei servizi va garantita a tutti perché, come dice la nostra Costituzione, c’è un diritto fondamentale che è quello dell'unità nazionale che noi vogliamo difendere" ha concluso.

«Noi come partito democratico siamo ovunque testardamente unitari, lo siamo ancora di più dopo il buon risultato che abbiamo visto alle amministrative e alle europee», ha detto ancora la segretaria Pd, “Pensate a quello che è accaduto in questa città: Vittoria Ferdinandi (nuova sindaca sostenuta dal campo largo ndr.) ha riacceso una speranza. Faranno un grande lavoro, faccio un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua nuova squadra. Tutte le forze alternative alla destra hanno deciso insieme di sostenerla. Quando c'è una candidatura credibile e quando si mette avanti un progetto condiviso su priorità concrete che interessano i bisogni delle persone, la sanità, la scuola, il lavoro dignitoso, il clima, le opportunità di lavoro per i giovani, come aiutiamo gli esercizi commerciali in difficoltà i diritti di tutti e di tutte: su queste priorità io sono convinta che tra le forze che vogliono costruire l'alternativa alla destra si possa realizzare un'ampia convergenza», ha detto ai giornalisti la segretario Pd, Elly Schlein, che partecipa nel capoluogo umbro al lancio del Comitato regionale a sostegno del referendum per l'abolizione della legge sull'Autonomia differenziata ed è presente dalle ore 9 al banchetto Pd ai giardini di piazza Italia.