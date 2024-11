Reazione a catena, il trio di Livorno sbanca RaiUno e vince la finalissima

Livorno, 2 novembre 2024 – Una specie di Champions League di Reazione a catena vinta dai tre livornesi della squadra dei “Dai e dai”. Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini hanno vinto oggi la finalissima del programma di RaiUno condotto da Pino Insegno.

La finalissima della “Sfida dei campioni”, che ha visto in gioco le migliori squadre delle ultime due stagioni del programma, ha visto i livornesi andare a giocarsi il tutto per tutto all’ultima sfida con quasi 90mila euro in palio: la loro bravura ha permesso di vincere indovinando l’ultima parola (“sensi”) usando solo un indizio, la parola “cinque”, senza comprare il terzo elemento, opzione che avrebbe facilitato la scelta ma che sarebbe costata la metà del montepremi in palio. Dopo l’annuncio della risposta esatta applausi, abbracci e commozione.