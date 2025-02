Rally, scattano le modifiche alle fermate dei bus

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Modifiche ai percorsi bus di at Arezzo nella giornata di sabato 1° marzo per lo svolgimento della manifestazione Historic Rally delle Vallate Aretine. Le variazioni saranno in vigore dalle 13.50 fino a mezzanotte, per la chiusura al transito di via Roma, in entrambi i sensi di marcia, e di via G. Monaco nel senso di marcia che dalla Stazione arriva in Piazza G. Monaco.

Linea A+

Le fermate Stazione/lato via Spinello, piazza G. Monaco/Assicurazioni e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.

Linea B+

Le fermate Stazione/via Spinello e Pier della Francesca, piazza G. Monaco/Galleria e Inail, via Roma e via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea C

Le fermate di via Petrarca, piazza G. Monaco/Assicurazioni e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.

Linee D-E

Le fermate di via Roma, piazza G. Monaco/Inail e via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea G

Le fermate Stazione lato Via Spinello, piazza G. Monaco/assicurazioni e via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea Q

Le fermate di via Roma e via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal Esterno. Le fermate di Via Petrarca, piazza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.

Linea R

Le fermate di Via Roma, piazza G. Monaco/Inail e Stazione Piero Della Francesca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea S

Le fermate di Via Petrarca, piazza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.

Linea T

Le fermate di Stazione Spinello, piazza G. Monaco Galleria e Via Petrarca saranno sostituite dalla fermata provvisoria di Terminal esterno.

Linea S6

Dalle 14.20 alle 23 di sabato 1° marzo le corse faranno arrivo e partenza da Terminal esterno.

Linea SI381 e BAAS

Le corse in partenza dal Terminal, appena effettuata la fermata di piazza G. Monaco, percorreranno di nuovo via Petrarca, poi Baldaccio – viale Cittadini – via Veneto – via Arno – viale Mecenate – Via XXV Aprile – Semaforo di viale Giotto e regolare servizio.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook.