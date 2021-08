Firenze, 20 agosto 2021 - Dalla nascita di madre Teresa di Calcutta alle morti di Cesare Pavese, Truman Capote, Rodolfo Valentino e Atahualpa, l’ultimo imperatore Inca; dal terremoto in Centro Italia del 2016 allo ”I have a dream” di Martin Luther King. Fatti e personaggi legati alle ricorrenze dal 23 al 29 agosto e ricordati da Agnese Pini, direttrice della “Nazione”, ed editorialista a “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni a mezzanotte e cinque, e in replica alle 08.30, 11.30, alle 14 e alle 20, su Rai Storia.

Lunedì 23 agosto il protagonista è Rodolfo Valentino, morto nel 1926 a soli 31 anni. Nato il 6 maggio 1895 a Castellaneta ed emigrato negli Stati Uniti per sfuggire alla fame, debutta sullo schermo nel 1919. La svolta arriva nel 1922 con i film “Lo sceicco” e “Sangue e arena” che lo proiettano nell’immaginario femminile di tutto il mondo come la personificazione del seduttore latino.

Martedì 24 agosto Agnese Pini rende omaggio alle 300 vittime e ai 17 mila sfollati del sisma di magnitudo 6 che nel 2016 colpisce la zona dell’Appennino centrale, interessando quattro regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

Mercoledì 25 agosto in primo piano il giornalista e scrittore Truman Capote morto a Los Angeles nel 1984. Personaggio eccentrico, come scrittore raggiunge ben presto il successo con “A sangue freddo” con il quale inaugura il genere del romanzo-verità. È autore anche di “Colazione da Tiffany”, reso celebre dalla trasposizione cinematografica di Blake Edwards.

Giovedì 26 agosto è l’anniversario della nascita di madre Teresa di Calcutta, venuta al mondo a Skopje, in Macedonia nel 1910. È il 17 agosto 1948 quando Madre Teresa indossa per la prima volta il sari bianco bordato d’azzurro per entrare nel mondo dei poveri, cui si dedica sino all’anno della morte, avvenuta nel 1997. Nel 1979 le viene assegnato il Premio Nobel per la Pace e nel 2016 viene canonizzata da Papa Francesco.

Venerdì 27 agosto il ricordo va allo scrittore Cesare Pavese, morto suicida a Torino nel 1950. Traduttore di scrittori americani, debutta nella narrativa nel 1941 col romanzo “Paesi tuoi”, ottenendo un successo di critica che lo accompagnerà fino al suo ultimo romanzo, “La luna e i falò” del 1950. Sabato 28 agosto obiettivo sullo stesso del 1963 quando a Washington, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, il leader dei diritti civili Martin Luther King usa forti parole di condanna della segregazione razziale, pronunciando il famoso discorso dello “I Have a Dream”.

La settimana di Agnese Pini si chiude domenica 29 agosto, giorno in cui, secondo la maggior parte degli storici l’ultimo imperatore Inca, Atahualpa, viene ucciso dagli uomini di Francisco Pizarro nel 1533.

Maurizio Costanzo