Quartiere di Porta Sant’Andre, il Consiglio Direttivo convoca i soci

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione, presso la sede del Quartiere in via delle Gagliarde n° 2 ad Arezzo.

All’ordine del giorno sottoposto ai soci è prevista l’approvazione della relazione morale del Consiglio direttivo 2024, l’approvazione della relazione finanziaria e bilancio anno 2024, l’approvazione della relazione del Collegio dei Sindaci, la determinazione della quota sociale anno 2025, la nomina della Commissione Elettorale e del Collegio degli Scrutatori e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Verrà esposta, inoltre, la relazione del comitato giovanile.

All’assemblea potranno partecipare solamente i soci in regola con la quota 2024.