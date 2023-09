Qs Ranking: buone le performance degli Atenei toscani

Firenze, Pisa, Siena, 20 settembre 2023 - Pisa settima, Firenze nona e Siena diciottesima. Ecco le posizioni, a livello italiano, stilate da QS Europe Ranking, che ha realizzato la prima classifica dedicata agli istituti universitari europei. Oltre a questa, permane la classifica internazionale dove al solito svettano le Università inglesi - Oxford (prima), Cambridge, l’Imperial College e Ucl (che si piazzano rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto).

Ecco che Pisa si colloca al 133esimo posto a livello mondiale. Mentre è settima in Italia. Il nuovo QS Europe ranking, rispetto al già noto QS World University ranking, include indicatori relativi ai tassi di scambio di studenti internazionali. Pisa viene premiata anche per questo: offre oggi molte opportunità di mobilità internazionale agli studenti, sia in entrata che in uscita, grazie a una varietà di accordi con paesi europei ed extra-europei, a corsi di studio in lingua inglese e a diverse borse di studio. Inoltre, l’Ateneo è uno dei 9 partner dell’Alleanza Universitaria Europea Circle U., nata per sviluppare insieme iniziative di eccellenza sul piano della formazione, della ricerca e dell’innovazione.

Passando a Firenze, UniFi si piazza alla 150esima posizione su 690 università, attestandosi nel primo 22% della classifica con un punteggio complessivo di 48,6. In particolare, l’Ateneo fiorentino è nella top 100 in Papers per Faculty (41), Sustainability (60), Outbound Exchange Students (78) e Inbound Exchange Students (99).

A livello nazionale, nono posto: rientra nelle top 5 rank per Papers per Faculty e Sustainability; mentre si classifica nel top 10 rank per International Research Network, Employment Outcomes, International Students e Academic Reputation. E Siena? Raggiunge il 289esimo posto in Europa. E si colloca al 18esimo in Italia. Si distingue per la mobilità studentesca e per la presenza di studenti internazionali. Per questo parametro, si colloca in terza posizione.