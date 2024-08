Arezzo, 5 agosto 2024 – Punti digitali facili aperti finora in Toscana ottengono dagli utenti un giudizio molto lusinghiero. ''Dal sondaggio che abbiamo condotto -spiega l'assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo- abbiamo la conferma che serve potenziare le competenze digitali nel nostro territorio. I servizi della Pubblica Amministrazione, in maniera sempre più rilevante, si stanno trasferendo sulle piattaforme digitali e per garantire un equo accesso a ciascun cittadino dobbiamo dare a tutti gli strumenti per esercitare i propri diritti. Con i nostri avvisi, rivolti sia agli enti locali che alle realtà del terzo settore, abbiamo voluto garantire la capillarità dei punti digitali, perché l'impegno è rivolto a ridurre le disuguaglianze. Come abbiamo ribadito nella proposta di legge approvata pochi giorni fa la cittadinanza digitale per essere concreta necessita di azioni puntuali e di superare i divari, sia territoriali che generazionali. Le Istituzioni hanno questo compito e con i Pdf lavoreremo in questa direzione''. L'indagine, che copre il periodo compreso tra il novembre 2023 e il luglio 2024, ha riguardato 54 Pdf, che hanno riempito 822 questionari. I servizi digitali più conosciuti sono lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale (61,3%), la Carta d'identità elettronica (Cie) (47,7%), seguiti dalla Posta elettronica (46,2%) e dai Servizi digitali sanitari regionale (28,3%). I servizi digitali utilizzati con maggior frequenza sono, oltre ai servizi di posta elettronica e a quelli (oltre il 70%), anche i servizi per i pagamenti amministrativi (55,1%) e poi lo Spid e i Servizi digitali sanitari (47%-48%). Anche i servizi digitali per il lavoro sono utilizzati da una percentuale importante (42,9%) sebbene conosciuti da pochi dei rispondenti (63). I servizi digitali vissuti come i più difficili si confermano essere i sistemi di identificazione digitale (Cie e Spid e, sia pur a distanza, il Cns cioè la Carta nazionale dei servizi che contiene la tessera sanitaria elettronica) ma anche i Servizi digitali sanitari regionali. I servizi digitali per i quali la cittadinanza si rivolge ai Punti Digitale Facile si confermano il Servizio di attivazione della Carta d'identità elettronica (33,2%), dello Spid (23,8%) e i Servizi digitali scolastici e universitari (22,4%) nonché, in quarta posizione, i servizi Digitali Sanitari regionali (15,2%). La rilevazione ha censito anche i 10 migliori Pdf per numero di prestazioni fornite. In testa alla classifica si piazza Capannori con le 1.597 prestazioni fornite dai suoi due Pdf, seguito da Livorno con 1.386 e da Figline e Incisa Valdarno con 878. Ci sono poi l'Unione dei Comuni della Valdera con 716 consulenze grazie ai suoi ben 6 Pdf aperti sul proprio territorio, Prato con 691 da 3 Pdf aperti, Arezzo con 660, Castelfiorentino con 553, Fucecchio con 472, l'Unione dei Comuni di Colle Val d'Elsa (che dispone di 4 Pdf aperti) con 397 ed infine Bibbiena con 382. La rilevazione è stata promossa dalla Direzione Sistemi informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione della Regione Toscana e curata dall'Ufficio regionale di statistica.