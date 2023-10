Punta 2 euro e vince 2 milioni. Gran colpo a Fucecchio

Fucecchio (Firenze), 2 ottobre 2023 – Un 10 da ben 2 milioni di euro. Gran colpo per un fortunatissimo giocatore di Fucecchio. Lo scorso venerdì il concorso del 10eLotto ha senza dubbio cambiato la vita a un giocatore che, centrando un 10 (combinazione 2-3-6-21-42-45-61-62-78-81), si è aggiudicato la bellezza di 2 milioni di euro con una puntata di appena due euro. Lo riferisce Agipronews.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 11,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,84 miliardi di euro in questo 2023.