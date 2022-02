Perugia, 8 febbraio 2022 - Momenti di paura su un autobus in sosta a Piazza Vittorio Veneto a Perugia. Al momento del controllo dei biglietti, un 37 straniero, già noto ai Carabinieri, sprovvisto del titolo di viaggio, e invitato dal controllore a scendere, improvvisamente lo ha colpito con un pugno al costato, per poi minacciarlo con un termos metallico che teneva in mano, dicendo che gli avrebbe spaccato la testa oppure avrebbe rotto il vetro del finestrino, aggiungendo diverse frasi offensive e minacce di morte.

Terrore tra i passeggeri

Vista la situazione iche erano sull’autobus, sono stati fatti scendere per poter prendere un altro mezzo ed è stato richiesto l’intervento di unai che ha subitoidentificato l’autore dell’aggressione, riportandolo alla calma. Il soggetto è stato denunciato all’autorità giudiziaria, che vaglierà l’accaduto, poiché ritenuto responsabile dei reati di minaccia a pubblico ufficiale, percosse, interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità, visto ile danneggiamento. L'uomo infatti scendendo dall’autobus ha preso a