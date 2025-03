Pubblicato l’avviso per l’accesso ai corsi per l’abilitazione all’insegnamento

Arezzo, 13 marzo 2025 – Pubblicato l’avviso di selezione e le modalità di ammissione ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (PF 60/30/36) dell’Università di Siena.

Le iscrizioni alla selezione, per i 19 percorsi formativi su altrettante classi di concorso, si aprono venerdì 14 marzo 2025 alle ore 12 e si chiudono venerdì 21 marzo, sempre alle ore 12.

In totale, sono 668 i posti messi a disposizione dal Ministero dell’Università e Ricerca per l’Ateneo, sulla base del fabbisogno rilevato a livello regionale, per il corrente anno accademico 2024-2025.

Queste le classi di concorso in partenza presso l’Ateneo: A-11 Discipline letterarie e latino; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-13 Discipline letterarie, latino e greco; A-18 Filosofia e scienze umane; A-19 Filosofia e storia; A-20 Fisica; A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; AA-24 Francese negli istituti di istruzione secondaria di II grado; AB-24 Inglese negli istituti di istruzione secondaria di II grado; AA-25 Francese nella scuola secondaria di primo grado; AB-25 Inglese nella scuola secondaria di primo grado; A-26 Matematica; A-27 Matematica e Fisica; A-28 Matematica e Scienze; A-47 Scienze Matematiche Applicate; A-50 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche; BA-02 Conversazione in lingua straniera (francese), A-32 Scienze della geologia e della mineralogia; BB-02 Conversazione in lingua straniera (inglese).

I percorsi sono a frequenza obbligatoria. I corsi di area comune sono erogati in remoto con modalità sincrona, i corsi di didattica disciplinare sono prevalentemente erogati solo in presenza. Sono sedi delle lezioni in presenza, a seconda della classe, le strutture universitarie di Siena, Arezzo e Grosseto (il dettaglio è pubblicato online: https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/percorsi-universitari-e-accademici-di-formazione-iniziale-degli-7).

È possibile avanzare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola università. È invece possibile concorrere per più classi nello stesso ateneo, ma una volta collocati in graduatoria è necessario optare per l’iscrizione ad un singolo percorso.

Le graduatorie saranno pubblicate, con valore di notifica, successivamente al 28 marzo nella pagina dedicata ai percorsi formativi abilitanti sul sito di Ateneo.

Per accedere alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza pari al 70 per cento per ogni attività formativa. Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

Tutte le informazioni complete e dettagliate sull’avviso, sulle frequenze, sui titoli di ammissione, sulla contemporanea iscrizione, sui costi e sull’accesso a alla piattaforma PICA per l’iscrizione alla selezione, sono pubblicati sul sito di Ateneo: https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/percorsi-universitari-e-accademici-di-formazione-iniziale-2024-2025 .

