Pubblicato il bando per la graduatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Tra i criteri determinanti, Isee, disagio sociale, presenza continuativa nel territorio

Pubblicato oggi (25 ottobre) il bando di concorso per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono periodicamente disponibili.

Il bando ha carattere generale e non integrativo, dunque anche chi ha partecipato al precedente, se interessato all’assegnazione, dovrà rinnovare l’istanza. Il bando starà aperto 60 giorni dal 25 ottobre alle ore 13.00 del 24 dicembre 2024.

La modalità di presentazione è esclusivamente online tramite il link https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390 (presente sia nel bando che nella pagina informativa nel sito istituzionale del Comune di Arezzo).

È necessario che il richiedente abbia l'identità digitale (SPID, CNS o CIE) ed in caso un cittadino ne fosse sfornito potrà recarsi al 'Punto Digitale Facile' di piazza Fanfani per attivarla previo appuntamento online su agendadigitale.comune.arezzo.it o telefonando al 0575377760 o inviando una email a arezzodigitaleomune.arezzo.it

Per assistenza in merito all’invio della domanda online e/o alla compilazione del modulo, è possibile rivolgersi allo Sportello per l'Integrazione, presso lo Sportello Unico in Piazza Fanfani 1: in questo caso occorre prenotare un appuntamento chiamando i numeri 0575 377179 – 0575 377264 nei seguenti giorni e orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13:00 alle 14:00; il martedì e il giovedì dalle 13:30 alle 14:00. È possibile richiedere un appuntamento anche tramite e-mail: [email protected]. Ulteriore canale di comunicazione per avere risposte e chiarimenti è il servizio Unico online e la relativa messaggistica WhatsApp al numero 3427777361.

Uno dei requisiti propedeutici alla presentazione dell'istanza è la residenza anagrafica nel Comune o il possesso di un lavoro stabile nel territorio aretino e un ISEE ordinario uguale o inferiore a 16500€. Si fa presente che la presenza continuativa nel territorio aretino è un criterio premiante, con punteggi a crescere fino all’assegnazione di 4 punti a seconda di quanti siano effettivamente gli anni di residenza

Tutte le informazioni, con il link per accedere alla procedura, sono su https://www.comune.arezzo.it/bando-formazione-della-graduatoria-lassegnazione-alloggi-edilizia-residenziale-pubblica-erp-1

“Mi preme rilevare come ad oggi, grazie ad un lavoro di sinergia tra l'ufficio politiche abitative e Arezzo Casa, non ci siano immobili non utilizzati in quanto una volta che questi sono lasciati dagli ex inquilini, vengono ripristinati e resi disponibili per nuove assegnazioni in tempi molto brevi. Fatto in controtendenza rispetto a quanto sta succedendo in tantissime realtà comunali e ancor più metropolitane – ha commentato l’assessore Monica Manneschi. - Inoltre l'attenzione di questa amministrazione alle situazioni di indebita occupazione, soprattutto per morosità colpevole, con le conseguenti azioni di riacquisizione dell'immobile, fa sì che sempre un maggior numero di alloggi sia reso disponibile a chi ne ha effettivamente diritto”.