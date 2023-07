Provincia di Terni, blitz antidroga nei boschi: pusher arrestato, rinvenuti coltelli rudimentali

Terni, 12 luglio 2023 - Blitz dei carabinieri nelle zone boschive di Piediluco e Marmore, al confine con il Reatino, dove da tempo i residenti segnalano attività di spaccio di droga e bivacchi. I militari forestali e del nucleo investigativo di Terni, con l'ausilio del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e i colleghi del Reggimento Lazio, hanno passato al setaccio le due piazze di spaccio, nella nuova “abitudine” dei pusher di dimorare nei boschi ed accogliere lì i clienti. I carabinieri hanno circondato la zona, scovando bivacchi e segni di una recente presenza umana, con cibo, acqua, indumenti .

E' stato fermato un 25enne di origini magrebine, irregolare in Italia e senza fissa dimora, trovato in possesso di 45 grammi di cocaina suddivisa in dosi, due pezzi di hashish del peso di circa 30 grammi, due bilancini di precisione e la somma di 290 euro. Vicino all’uomo ed in tutta la zona boschiva sono stati rinvenuti anche una katana, coltelli rudimentali e strumenti atti ad offendere. Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.