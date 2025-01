Prospettiva Casentino e lo sportello autismo, i progetti

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Saranno realizzati, tra le altre cose, protocolli certificati anche dedicati all’accoglienza a scuola di bambini e bambine con autismo e una biblioteca specializzata con un fondo iniziale di 70 libri.

Nadia Sensi, coordinatrice di “The @utism helper – zona Casentino” ovvero lo Sportello Autismo attivo in Casentino, ha portato un bilancio delle cose fatte e ha anticipato alcuni percorsi di valore nella riunione annuale di Prospettiva Casentino, l’associazione no profit degli imprenditori che sostiene il progetto stesso.

La formazione di qualità svolta da specialisti esterni e dedicata a docenti e non solo, rimane uno dei punti chiave dello sportello autismo.

“Sul sito dell’IC Alto Casentino ci si può prenotare per avere consulenze e presto pubblicheremo tante novità e iniziative che, speriamo, possano essere condivise e seguite da famiglie e docenti. Lo sportello è a servizio di tutti i 34 plessi del Casentino, più i due istituti comprensivi di ordine superiore. Attualmente segue inoltre, più di 30 tra ragazzi e ragazze con certificazione”, spiega la docente esperta Nadia Sensi, autrice anche di alcuni libri.

Lo sportello rappresenta un punto di incontro tra docenti, famiglie ed esperti esterni e in qualcosa modo facilita l’attivazione di percorsi personalizzati. Agli incontri scuola e famiglia, verranno prossimamente aggiunte anche attività di ricerca- azione in tutte le scuole del Casentino al fine di monitorare le situazioni di intervento.

La dottoressa Sensi spiega: “Come sportello facciamo anche monitoraggi ambientali laddove si presentino situazioni complicate. Questo rappresenta un altro dei punti forti dello sportello che ormai rappresenta un punto di riferimento importante per la vallata dal 2022, anno della sua fondazione”.

Le azioni svolte fino a oggi grazie ai fondi messi a disposizione di Prospettiva Casentino sono state molte: formazioni gratuite per gli insegnanti, sia online che in presenza; realizzazione di un sito dedicato con materiale scaricabile; formazioni specifiche e interventi in situazioni problematiche; aiuto nell’attivazione della TMA con il Nuoto Bibbiena.

Nel prossimo futuro sono attese altre iniziative che la Dottoressa Sensi spiega così: “La stesura di protocolli certificati che realizzeremo a seguito della ricerca-azione. Metteremo a punto anche un protocollo certificato dedicato all’accoglienza a scuola di bambini e bambine con autismo; stiamo concludendo la stesura di un libro specialistico sul metodo ABA; stiamo realizzando una biblioteca specializzata con un fondo iniziale di 70 libri divisi per fasce di età dove si trovano testi anche dedicati alla comunicazione aumentativa alternativa”.

Lo Sportello è stato inserito tra i 56 sportelli italiani per l’autismo (Sportelli Autismo Italia), con cui condivide esperienze, materiali, buone pratiche, iniziative.

Si tratta di un progetto di rete che coinvolge tutti gli Istituti scolastici del territorio.

L’Istituto Comprensivo Alto Casentino, che ha sede nel Comune di Pratovecchio Stia è la scuola capofila dell’iniziativa; il dirigente scolastico Maurizio Librizzi è stato l’animatore di questo progetto nato nel 2022.

Lo Sportello è un servizio gratuito.

Offre servizi di consulenza su interventi di inclusione scolastica, corsi di formazione per docenti, materiali di approfondimento e azioni di supporto didattico e indicazioni operative su spazi, materiali e modalità di lavoro per alunni con spettro dell’autismo.

Maurizio Librizzi commenta: “Per la prima volta il Casentino ha un servizio che parte dal cuore delle sue istituzioni scolastiche: insegnanti e famiglie stanno trovando in questa dimensione un luogo da cui partire per intraprendere insieme itinerari non sempre semplici, né privi di ostacoli. Auspico un progressivo ampliamento di questa offerta, così da poter andare incontro alle esigenze di tutti e ringrazio gli imprenditori e tutti coloro che fino a oggi, hanno creduto in questo progetto”.