Arezzo, 16 novembre 2024 – Proseguono i lavori All’incrocio di Porta del Castello, attivata la nuova illuminazione pubblica

Il Comune di Sansepolcro comunica un nuovo avanzamento nei lavori di riqualificazione viaria nella zona di Porta del Castello. Da questa sera sarà attivo il nuovo impianto di Pubblica Illuminazione Stradale, realizzato con tecnologia LED (4000°K) a luce naturale, come prescritto per le aree di circolazione stradale. Il sistema include pannelli e ottiche dedicate agli attraversamenti pedonali, incrementando così la sicurezza e la visibilità nelle ore notturne. Nel corso della settimana, dal 18 al 24 novembre, verranno inoltre completati i lavori per la minirotatoria (con un diametro interno di 2,20 metri e uno esterno di 4,40 metri), che migliorerà la fluidità e la sicurezza del traffico nella zona.

Tempistiche

Successivamente, saranno eseguiti i lavori di posa del nuovo manto stradale e il completamento della segnaletica orizzontale, concludendo il progetto entro il 15 dicembre 2024, salvo condizioni meteorologiche avverse.

Il progetto, finanziato con un importo complessivo di 200.000 euro grazie a un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un passo significativo per migliorare la viabilità e la sicurezza in una zona cruciale per l’accesso alla città. L’Amministrazione comunale continua a monitorare attentamente l'avanzamento dei lavori e invita la cittadinanza a seguire i prossimi aggiornamenti sui canali ufficiali.