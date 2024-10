Prosegue a Sansepolcro l’opera di ammodernamento dell’antistadio di fronte al Buitoni

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Prosegue a Sansepolcro l’opera di ammodernamento dell’antistadio che sorge di fronte al Buitoni.

L’impianto, che aveva già visto a fine 2023 l’inaugurazione del nuovo manto sintetico, di una gradinata a benefico degli spettatori e degli impianti di illuminazione per le gare in notturna, sta vedendo quasi conclusa l’opera di edificazione degli spogliatoi per gli atleti, struttura questa da sempre mancante. A breve così l’antistadio sarà dotato di tutti i supporti necessari per l’attività sportiva e per i suoi tanti fruitori.