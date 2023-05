Primo Maggio in Toscana, la festa del lavoro in diretta: cortei, eventi e manifestazioni

Firenze, 1 maggio 2023 – Nonostante il maltempo, la Toscana scende in piazza oggi per la Festa del Lavoro. È un Primo Maggio di cortei, eventi, manifestazioni, ma anche di musica e di festa per le strade di tutta la regione. Da Firenze a Pisa, da Pistoia a Massa Carrara, sono tantissimi gli appuntamenti oggi, con i sindacati, le istituzioni e i lavoratori che scendono in piazza per manifestare e rivendicare i propri diritti.

10:15 Firenze A Firenze, e soprattutto nei Comuni dove si concentrano le maggiori vertenze sindacali, sono partite le manifestazioni. A Sesto Fiorentino è partito il corteo con ritrovo in piazza Ginori. La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil sfila per le vie del centro. Presente anche il governatore Eugenio Giani. 10:47 Pisa Partito da piazza S. Anna a Pomarance il corteo per le vie cittadine accompagnato dalla banda. Conclude l’intervento del segretario regionale Cgil di Pisa Alessandro Gasparri. Manifestazione anche a Montecalvoli: comizio conclusivo di Dario Campera, segretario regionale Cisl Pisa. A Castelfranco di Sotto in tanti sfilano per le vie cittadine, accompagnati da Marcello Casati, coordinatore Uilp Pisa. 11:21 Siena Si sta tenendo il comizio conclusivo del corteo organizzato nel comune di Abbadia San Salvatore. A Siena tante le manifestazioni: i lavoratori e le sigle sindacali sono scesi in strada anche a Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Casciano dei Bagni, Sinalunga. 11:30 Giani: “Ancora troppi incidenti sul lavoro” Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha diffuso un video sui social in cui augura una buona Festa del lavoro a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini: “’La festa di una democrazia fondata sul lavoro’, ci dice la nostra Costituzione. Oggi parlare di lavoro significa anche parlare di sicurezza, troppi ancora gli incidenti”.