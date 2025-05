Arezzo, 27 maggio 2025 – Storie e miti del pollo”: l’Accademia presenta la mostra-evento tra cultura, tradizione e creatività degli studenti del Varchi

Una mattinata speciale dedicata alla cultura e alla simbologia avicola. L’Accademia del Pollo ha organizzato il convegno e la mostra “Storie e Miti del pollo” che si terranno sabato 31 maggio, dalle ore 10.00, in Palazzo del Podestà, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Montevarchi e la partecipazione attiva degli studenti dell’ISIS “Benedetto Varchi”. Punto di riferimento organizzativo è la Presidente dell’Accademia Laura Peri, nota imprenditrice che da 20 anni si dedica a questa attività in campagna, la cui produzione di qualità è entrata ormai nei menu dei più blasonati ristoranti d’Italia e nei piatti degli chef più importanti. Da qualche anno si sta dedicando, insieme all’Accademia, alla promozione soprattutto tra i giovani della filiera del pollo per valorizzare storia e identità del territorio.

L’evento si inserisce nell’ambito della terza edizione del Festival “La simbologia degli Avicoli” e vede protagonisti gli studenti della classe 3ª LAG sezione grafica, coordinati dalla prof.ssa Flavia Balzoni. Il percorso espositivo propone una riflessione originale, creativa e sorprendente su un animale che da millenni accompagna la storia dell’uomo. Un ruolo speciale è riservato al pollo del Valdarno, autentica eccellenza locale, il cui legame con la tradizione, l’alimentazione e l’identità culturale viene celebrato attraverso immagini, simboli, storie e visioni contemporanee. Saranno esposti anche i progetti grafici realizzati dagli studenti della classe 5ª LAG sezione grafica, coordinati dal prof. Luca Brandi, per la linea di etichette della Birra “Gastone”, dedicata alla figura carismatica di Gastone Brilli Peri – pilota toscano, simbolo di audacia ed eleganza, ma anche espressione di un profondo legame con la città e lo sport cittadino.

Durante l’evento sarà presentato in anteprima anche il primo volume pubblicato dall’Accademia del Pollo: “Storie e Miti del Pollo”. Un libro che raccoglie immagini, racconti, leggende, aneddoti e curiosità legate al pollo nelle diverse culture, con uno sguardo che coniuga rigore, passione e spirito divulgativo.

Il programma dell’iniziativa: Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale di Montevarchi, della Banca del Valdarno e della Presidente dell’Accademia del Pollo, Laura Peri, seguirà la presentazione dei lavori della classe 3ª LAG , dei progetti della classe 5ª LAG e la presentazione de libro “Storie e Miti del Pollo”. Interverrà poi l’autore Francesco Benucci con il contributo dal titolo “Gli avicoli negli universi fantasy”. I protagonisti del progetto faranno da guida alla mostra allestita nei locali dell’Antico Salone che resterà aperta anche nel pomeriggio di sabato con accesso libero.