Firenze, 25 settembre 2021 - Sarà una domenica 26 settembre caratterizzata dal maltempo. Tanto che la Regione ha emesso un'allerta gialla per tutta la Toscana a partire dalle 6 fino alle 23.59. Dunque tutta la giornata potrebbe essere caratterizzata da temporali anche forti. L'allerta gialla è proprio per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Il Centro meteo europeo inaugura nuovo data center a Bologna

Localmente ci potranno essere fenomeni anche forti. Secondo i meteorologi, nella mattina di domenica la perturbazione si presenterà principalmente sulla costa. Nel pomeriggio potrebbe diffondersi anche al resto della Toscana. Secondo il Lamma i fenomeni più intensi saranno a partire dalle 14. In serata la situazione andrà calmandosi, potrebbero però rimanere residue precipitazioni nel nord della Toscana.

Per quanto riguarda i venti, saranno moderati, di scirocco sulla costa con mari mossi. Deboli da sud nel resto della Toscana. Le temperature minime saranno in aumento, ma le massime sono in calo. Le massime non andranno oltre i 28 gradi di Grosseto