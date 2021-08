Firenze, 22 agosto 2021 - Troppo presto per dire che l'estate sta davvero finendo. Certamente dal punto di vista astronomico siamo nell'ultimo scampolo della stagione. Potranno comparire altri periodi di caldo intenso. Ma intanto le previsioni meteo in Toscana dicono che lunedì 23 agosto ci sarà un calo delle temperature e qualche temporale sparso. Lo indica il servizio meteo del Lamma. Dopo una domenica di caldo intenso, Lucifero almeno per il momento scomparirà: l'ondata torrida darà spazio a qualche temporale.

Previsioni meteo Toscana, la cartina

Lunedì 22 agosto

Si comincia dal nord della Toscana: con cielo molto nuvoloso già dalla matitnata in provincia di Massa Carrara con precipitazioni sparse. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno nella parte centrale della Toscana, anche qui con piogge sparse. Siena e Arezzo dovrebbero essere le province più colpite dal maltempo. Migliore il tempo sulla costa. In serata maltempo possibile nella zona sud della Toscana. Le massime saranno in lieve calo soprattutto sulle zone appenniniche.

Martedì 23 agosto

La situazione migliora già: ci sarà il sole su tutta la Toscana ma le temperature saranno più gradevoli e ovunque non supereranno i trenta gradi. Locali addensamenti nuvolosi in Appennino. In serata possibili piogge nella zona sud della regione.

Mercoledì 23 agosto

Ulteriore lieve calo delle temperature ma il cielo resterà sereno o poco nuvoloso.