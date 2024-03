Prevenzione Oncologica: corretti stili di vita, Screening e Cura con la Lilt

Arezzo, 23 marzo 2024 – “LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Arezzo” celebra la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica con un convegno appena compiuto, svoltosi presso il CCT – Centro Chirurgico Toscano di Arezzo, applicativo delle indicazioni organizzative di livello nazionale proprie di LILT Italia diretta dal prof. Francesco Schittulli.

«La finalità di questa cruciale iniziativa e delle altre che metteremo in campo vuol essere quella – rimarca il Presidente LILT Arezzo Andrea Barbieri – di contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione, basata anzitutto sui controlli medici periodici (anche di screening) – da non relegare all’occasionalità bensì da ripetere con la giusta periodicità, come hanno sottolineato diversi partecipanti nelle rispettive relazioni! – così come sul promuovere buone e più salutari pratiche di vita: non fumare, evitare gli alcolici, alimentarsi in maniera adeguata e secondo la giusta stagionalità, difendersi dalla sedentarietà con una regolare attività motoria adatta al proprio status psicofisico, riposare meglio e a sufficienza ecc.»

Il titolo del convegno, non a caso, recita espressamente: «Prevenzione Oncologica: corretti stili di vita, Screening e Cura»

Il convegno s’è aperto con un saluto del Presidente della LILT di Arezzo, Dott. Andrea Barbieri; al quale è seguito quello di S.E. Rev.ma Vescovo Mons. Franco Agostinelli, Correttore Nazionale Misericordie d’Italia (che ha colto l’occasione per ribadire l’auspicio che la prevenzione venga portata a permeare tutti i livelli sociali, in special modo quelli dei cosiddetti “ultimi”, proprio come sta facendo l’attuale nuovo direttivo di LILT Arezzo e il suo presidente Andrea Barbieri); e della Dott.ssa Assunta De Luca, Direttore Sanitario Usl Toscana Sud Est.

I lavori sono stati coordinati dal Dott. Stefano Tenti, Presidente del Comitato Scientifico LILT di Arezzo nonché Direttore sanitario del CCT; né è mancata la presenza della Dott.ssa Alessia Valducci, Presidente di Valpharma Group, noto gruppo farmaceutico del centro Italia. Naturalmente presenti la Vicepresidente LILT Arezzo Avv. Sabina Rossi e i membri del Consiglio direttivo dell’Associazione al completo.

La partecipazione al convegno è stata validata per gli accreditamenti ECM dei professionisti sanitari intervenuti.

Di certo questa iniziativa farà ancora parlare di sé prossimamente, con ulteriori e più dettagliati approfondimenti, dato il grande interesse suscitato dalle relazioni e il loro profilo altamente aggiornato. Quel che potremmo ridefinire come un “approccio scientifico alla Prevenzione più vera per tutti”.