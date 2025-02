Preso un latitante con la patente falsa, fermato ubriaco alla guida: giro di vite con la Stradale di Battifolle

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Intensa attività della Polizia Stradale di Arezzo nel fine settimana.

Già nel corso della notte di venerdì, gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle, durante il consueto pattugliamento, hanno fermato, nei pressi del km 358 dell'autostrada del sole una Opel Cross Land con targa italiana e tre persone straniere a bordo.

Il conducente, a richiesta degli operatori, ha esibito una patente di guida apparentemente genuina, ma che, agli occhi degli esperti poliziotti non è passata inosservata, tanto che ne è stato approfondito il controllo.

E così, non solo il documento è risultato falso, ma la persona, un peruviano di 50 anni al quale sono state esaminate le impronte digitali, è risultata, in realtà, latitante da 2 anni, perché destinataria dì un mandato di cattura internazionale per espiare una condanna a 6 anni. L'uomo, è stato quindi arrestato e associato al carcere di Arezzo a disposizione della Autorità Giudiziaria. Inoltre, nel corso della notte tra sabato e domenica durante i controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e all'uso di sostanze stupefacenti, un conducente rumeno ha tentato di eludere i controlli di Polizia dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato, però, fermato da una pattuglia e, negativo al droga test, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,26 gli (6 volte il limite consentito); dopo essere stato denunciato all'Autorità Giudiziaria il suo veicolo è stato sequestrato.

Resta ferma la presunzione di innocenza, attesa la fase del procedimento.