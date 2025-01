Arezzo, 18 gennaio 2025 – Potenziamento dell’ospedale del Casentino, Tellini: “Si parla sempre di tagli, ma i nostri servizi sono cresciuti grazie ad un lavoro di squadra”.

Sulla situazione sanitaria del Casentino, e in particolare dell’ospedale del territorio, è intervenuto il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, che è anche assessore al sociale nell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

“Ormai da anni gli enti sono accusati di depotenziare l’ospedale del Casentino con tagli che farebbero addirittura pensare ad una chiusura - ha spiegato Tellini - invece proprio recentemente nell’ospedale del Casentino è stata installata una nuova TAC di ultima generazione, dotata di intelligenza artificiale per immagini ad altissima definizione, e l’intervento di potenziamento è arrivato dopo un anno segnato dall’assunzione di 2 assistenti sociali, 1 educatore, 2 medici igienisti, 1 infermiera per il pronto soccorso e varie figure con ruoli amministrativi. Vorrei dare merito e ringraziare in primis la Regione che sta salvaguardando il sistema sanitario casentinesi, investendo e potenziando l’ospedale, ma il mio grazio va anche a tutti i volontari, il personale medico e gli amministratori locali che sorvegliano e lavorano al mantenimento dei servizi nel territorio. Con l’occasione vorrei infine fare un grande in bocca al lupo al nuovo direttore generale della Asl Sud Est Marco Torre che probabilmente entrerà in servizio a febbraio. A lui e a tutto il personale medico auguro un buon lavoro”.