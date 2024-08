Arezzo, 31 agosto 2024 – Porta Sant'Andrea vince la Prova Generale della 146esima Giostra del Saracino dedicata al professor Giuseppe Pasquini. È Porta Santo Spirito ad aprire la sfida mandando al pozzo per primo Elia Pineschi che va sicuro contro il Buratto e colpisce il centro. È 5. Per la seconda carriera tocca a Porta Crucifera che manda sulla lizza l'esordiente Gianmatteo Marmorini: il suo tiro finisce sul 4. Porta Sant'Andrea risponde con Leonardo Tavanti che corre veloce sulla lizza e trafigge al cuore il Re delle Indie cancellando il centro. È 5. A chiudere la prima serie di carriere è Matteo Vitellozzi per Porta del Foro che marca 4 punti. Si ricomincia. Tocca a Niccolò Pineschi per Porta Santo Spirito che va contro il Buratto cercando il 5 ma il suo tiro finisce sul 2 portando a 7 il punteggio della Colombina. Porta Crucifera: dopo qualche esitazione del cavallo nel percorrere la lizza, Niccolò Nassi raggiunge il pozzo e va dritto verso il Re delle Indie marcando 4 punti. Colcitrone è a 8 punti e Santo Spirito è il primo quartiere ad essere fuori dalla competizione. Seconda carriera per Porta Sant'Andrea con Matteo Bruni che lucido di fronte al Buratto eguaglia il compagno di casacca e colpisce il 5 ipotecando la vittoria. Solo una lancia spezzata potrebbe tenere in gioco Porta del Foro ma Niccolò Scarpini colpisce un 4 che non basta. Esultano i biancoverdi. La Prova Generale della 146esima Giostra del Saracino dedicata a Giuseppe Pasquini va a Porta Sant'Andrea.